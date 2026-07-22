Nowa stacja BikeS przy ul. Ludowej już działa

Sieć Szczecińskiego Roweru Miejskiego BikeS powiększyła się o kolejną stację. Od środy mieszkańcy mogą korzystać z nowego punktu przy pętli autobusowo-tramwajowej Ludowa.

Edycja tekstu: Michał Król

Jak podkreślają przedstawiciele BikeS, stacja ma ułatwić mieszkańcom północnych osiedli i pracownikom pobliskich zakładów przemysłowych pokonywanie na dwóch kółkach tak zwanej „ostatniej mili”, czyli odcinka między przystankiem a miejscem pracy lub domem.To 124. stacja rowerowa w Szczecinie i 133. w całym systemie. Obejmuje on także gminy Kołbaskowo i Dobra.