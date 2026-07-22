Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Nowa stacja BikeS przy ul. Ludowej już działa

Region Antoni Stefański

Fot. NiOL
Fot. NiOL
Sieć Szczecińskiego Roweru Miejskiego BikeS powiększyła się o kolejną stację. Od środy mieszkańcy mogą korzystać z nowego punktu przy pętli autobusowo-tramwajowej Ludowa.
Jak podkreślają przedstawiciele BikeS, stacja ma ułatwić mieszkańcom północnych osiedli i pracownikom pobliskich zakładów przemysłowych pokonywanie na dwóch kółkach tak zwanej „ostatniej mili”, czyli odcinka między przystankiem a miejscem pracy lub domem.

To 124. stacja rowerowa w Szczecinie i 133. w całym systemie. Obejmuje on także gminy Kołbaskowo i Dobra.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:29 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Festiwale, koncerty, czyli dzieje się w Świnoujściu
    (od 16 lipca oglądane 13134 razy)
  2. W Chojnie poszkodowane zostały dwie kobiety
    (od przedwczoraj oglądane 3803 razy)
  3. Tragiczny wypadek na DK10
    (od przedwczoraj oglądane 3232 razy)
  4. Miał zabić matkę i próbować pozbawić życia babcię. 21-latek usłyszał zarzuty
    (od wczoraj oglądane 2830 razy)
  5. Wypadek na S6. Nie żyje dziecko, są ranni. Droga zablokowana
    (od 16 lipca oglądane 2594 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

W Książnicy Pomorskiej cenne zbiory zyskują nowe życie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecińskie Pomorzany mają swój „trójkąt bermudzki” [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ceny paliw jeszcze wzrosną. Specjaliści ostrzegają [WIDEO]
Zakład Produkcji Wody "Miedwie" obchodzi 50-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pchli targ nad Jeziorkiem Słonecznym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wakacyjne Miasto Kobiet na finiszu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty