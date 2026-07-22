Ponad 5,5 mln zł dla strażaków - ochotników na sprzęt i remonty [ZDJĘCIA]

Pieniądze dla tych, którzy pierwsi ruszają na ratunek. Ochotnicze Straże Pożarne z regionu dostały ponad 5,5 miliona złotych wsparcia na sprzęt i remont remiz.

- Dosyć spory zastrzyk gotówki na sprzęt dla naszej jednostki. Liczba sprzętu i jego utrzymanie oraz modernizacja naszych remiz wymaga wkładu finansowego. - Najbardziej sprzętowo, żeby podnieść gotowość bojową danej jednostki. Będziemy bardziej mobilni, będziemy mogli lepiej reagować na zagrożenia, które teraz powstają. - Zdecydowanie na bezpieczeństwo mieszkańców to się przekłada - mówią strażacy.





- Uwielbiam rozdawać pieniądze szczególnie tam, gdzie są bardzo potrzebne i wiemy o tym, że w sposób doskonały zostaną zagospodarowane na coś, co jest bezcenne, czyli na bezpieczeństwo naszych mieszkańców - mówi Waldemar Miśko, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

Pieniądze przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Jak mówią druhowie, takie inwestycje oznaczają szybszą pomoc i większe bezpieczeństwo mieszkańców.Pieniądze z programu „Bezpieczny Strażak” trafiły do około 100 jednostek OSP, a z programu „Remiza” do kolejnych ponad 40 jednostek.Dofinansowanie pokrywało do 90 procent kosztów. W przypadku sprzętu maksymalnie 30 tysięcy złotych, a w przypadku modernizacji remiz do 60 tys. zł na jednostkę.