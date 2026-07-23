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Rekolekcje zwiedzanie katedry, msza odpustowa - w Szczecinie rusza Jarmark Jakubowy

Region Piotr Kołodziejski

Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Rekolekcje jakubowe, zwiedzanie katedry, msza św. odpustowa to główne punkty religijne rozpoczynającego się dziś 17. Jarmarku Jakubowego w Szczecinie.
- Rekolekcje jakubowe rozpoczną się w czwartek i potrwają dwa dni. Kulminacją jest sobotnia msza św. odpustowa w dniu patrona katedry św. Jakuba o godzinie 18 - podkreśla ks. Dariusz Knapik, proboszcz parafii katedralnej pod wezwaniem św. Jakuba w Szczecinie.

- Bo przecież odpust to nie tylko jarmark, a właściwie jarmark to jest tylko jakimś takim elementem, który ma uwypuklić nam to wydarzenie, które właśnie związane jest z odpustem.

Dorian Sierek, kierownik techniczny katedry mówi, że przy okazji jarmarku zawsze są punkty katedralne. To m.in. zwiedzanie katedry z przewodnikiem, pokazy organowe, ale nie tylko.

- I będzie perełka zwiedzanie katedry tylko dla dzieci z panią Małgosią Dudą, przewodniczką, która to zrobi tak mocno bajkowo. Będzie również specjalny pokaz organowy dla dzieciaków. Czyli już zdradzę - będą oczywiście utwory z bajek.

Więcej szczegółów na stronie katedry i jarmarku oraz profilu facebookowym Jarmarku Jakubowego.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Rekolekcje jakubowe rozpoczną się w czwartek i potrwają dwa dni. Kulminacją jest sobotnia msza św. odpustowa w dniu patrona katedry św. Jakuba o godzinie 18 - podkreśla ks. Dariusz Knapik, proboszcz parafii katedralnej pod wezwaniem św. Jakuba w Szczecinie.
Dorian Sierek, kierownik techniczny katedry mówi, że przy okazji jarmarku zawsze są punkty katedralne. To m.in. zwiedzanie katedry z przewodnikiem, pokazy organowe, ale nie tylko.

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