Rekolekcje zwiedzanie katedry, msza odpustowa - w Szczecinie rusza Jarmark Jakubowy

Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Rekolekcje jakubowe, zwiedzanie katedry, msza św. odpustowa to główne punkty religijne rozpoczynającego się dziś 17. Jarmarku Jakubowego w Szczecinie.





- Bo przecież odpust to nie tylko jarmark, a właściwie jarmark to jest tylko jakimś takim elementem, który ma uwypuklić nam to wydarzenie, które właśnie związane jest z odpustem.



Dorian Sierek, kierownik techniczny katedry mówi, że przy okazji jarmarku zawsze są punkty katedralne. To m.in. zwiedzanie katedry z przewodnikiem, pokazy organowe, ale nie tylko.



- I będzie perełka zwiedzanie katedry tylko dla dzieci z panią Małgosią Dudą, przewodniczką, która to zrobi tak mocno bajkowo. Będzie również specjalny pokaz organowy dla dzieciaków. Czyli już zdradzę - będą oczywiście utwory z bajek.



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Edycja tekstu: Natalia Chodań - Rekolekcje jakubowe rozpoczną się w czwartek i potrwają dwa dni. Kulminacją jest sobotnia msza św. odpustowa w dniu patrona katedry św. Jakuba o godzinie 18 - podkreśla ks. Dariusz Knapik, proboszcz parafii katedralnej pod wezwaniem św. Jakuba w Szczecinie.- Bo przecież odpust to nie tylko jarmark, a właściwie jarmark to jest tylko jakimś takim elementem, który ma uwypuklić nam to wydarzenie, które właśnie związane jest z odpustem.Dorian Sierek, kierownik techniczny katedry mówi, że przy okazji jarmarku zawsze są punkty katedralne. To m.in. zwiedzanie katedry z przewodnikiem, pokazy organowe, ale nie tylko.- I będzie perełka zwiedzanie katedry tylko dla dzieci z panią Małgosią Dudą, przewodniczką, która to zrobi tak mocno bajkowo. Będzie również specjalny pokaz organowy dla dzieciaków. Czyli już zdradzę - będą oczywiście utwory z bajek.Więcej szczegółów na stronie katedry i jarmarku oraz profilu facebookowym Jarmarku Jakubowego.