GDDKiA mówi "nie" ws. dwóch pasów z A6 na S3

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie nie ma zamiaru ułatwiać podróżowania kierowcom zjeżdżającym z autostrady A6 na drogę ekspresową S3 w okolicach węzła "Klucz".

Edycja tekstu: Natalia Chodań

O sprawie poinformowali słuchacze, wskazując na częste korkowanie się trasy zwłaszcza w trakcie weekendowych powrotów znad morza.Jeden z nich w audycji "Czas reakcji" zasugerował nawet, aby powrócić do rozwiązania, które testowane było kilka lat temu.- W czym był problem, żeby zostawić te dwa pasy i zrobić to na stałe? Niech by kierowcy, którzy przyjeżdżają okazjonalnie w tę część Polski, a wracają później się do tego przyzwyczaili. Nasi kierowcy też by się przyzwyczaili jeżdżący na bieżąco - mówił słuchacz.Głos ten nie spotkał się jednak z przychylnością ze strony GDDKiA. Jej rzecznik Mateusz Grzeszczuk stwierdził na antenie Radia Szczecin, że dwa pasy do skrętu na Gorzów Wielkopolski i Poznań są niepotrzebne.- Zaobserwowaliśmy niewielkie wykorzystanie tego pasa przez kierowców. Podobną opinię miała policja, dlatego po próbie na jeden sezon, trzy lata temu, w następnych latach tego rozwiązania nie wprowadzaliśmy - powiedział Grzeszczuk.Antidotum według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ma być budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina i zmiany w dotychczasowym układzie węzłów.