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ZWiK i Wody Polskie zajmują się papierologią, a ul. Derdowskiego wciąż zalewa

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Na ulicy Derdowskiego w Szczecinie na razie bez zmian, szybciej przypłynie kolejna ulewa niż ruszy budowa kolektora.
Kolejna ulewa, a więc i paraliż w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Kolejna ulewa, a więc i paraliż w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Spór o inwestycję na Derdowskiego trwa
Wody Polskie wciąż analizują odwołanie, które od pozwolenia wodnoprawnego na budowę nowego kolektora złożył szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Spór dotyczy zapisów związanych z utrzymaniem Jeziorka Słonecznego Na razie woda wygrywa z papierologią, choć docelowo problem ma rozwiązać nowy kolektor.

- Notorycznie. Jak tutaj ją zalewa, to wszystkie okoliczne ulice stoją. - Zalanie to zalanie, można samochód zalać. - Mieli to już zrobić tyle razy, nie wiem czy robili czy nie, ale efektów nie ma żadnych. To jest dramat. - Ale co zrobić, żeby było lepiej? - Jest znane to od lat i mówi się o tym, mówi, a nic nie jest zrobione. - Jak to u nas bywa. Jeden mądrzejszy od drugiego, a chętnych brakuje, żeby podjąć decyzję - mówią mieszkańcy.

- To jest bardzo dobre pytanie. Wody Polskie dokładają wszelkich starań, by wyjaśnić wszystkie podnoszone w tym odwołaniu kwestie - mówi Marek Synowiecki rzecznik prasowy Wód Polskich w Szczecinie.

- Od ponad pół roku prowadzi się dialog? - dopytał reporter Radia Szczecin.

- Nie wiem, czy można to tak określić. Rozmawiamy, spotykamy się i zależy nam na tym, żeby to pozwolenie było wreszcie prawnie obowiązujące i dołożymy wszelkich starań, żeby tak było - mówi Synowiecki.

Wody Polskie zapowiadają, że w ciągu miesiąca będzie wiadomo, co dalej z inwestycją. Dodajmy, że ostatnio Derdowskiego znów zalało - kilka dni temu po ulewie kierowcy mieli tam powtórkę z rozrywki.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Krzysztofa Cichockiego.

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