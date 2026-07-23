ZWiK i Wody Polskie zajmują się papierologią, a ul. Derdowskiego wciąż zalewa

Na ulicy Derdowskiego w Szczecinie na razie bez zmian, szybciej przypłynie kolejna ulewa niż ruszy budowa kolektora.

- Notorycznie. Jak tutaj ją zalewa, to wszystkie okoliczne ulice stoją. - Zalanie to zalanie, można samochód zalać. - Mieli to już zrobić tyle razy, nie wiem czy robili czy nie, ale efektów nie ma żadnych. To jest dramat. - Ale co zrobić, żeby było lepiej? - Jest znane to od lat i mówi się o tym, mówi, a nic nie jest zrobione. - Jak to u nas bywa. Jeden mądrzejszy od drugiego, a chętnych brakuje, żeby podjąć decyzję - mówią mieszkańcy.





- To jest bardzo dobre pytanie. Wody Polskie dokładają wszelkich starań, by wyjaśnić wszystkie podnoszone w tym odwołaniu kwestie - mówi Marek Synowiecki rzecznik prasowy Wód Polskich w Szczecinie.





- Od ponad pół roku prowadzi się dialog? - dopytał reporter Radia Szczecin.





- Nie wiem, czy można to tak określić. Rozmawiamy, spotykamy się i zależy nam na tym, żeby to pozwolenie było wreszcie prawnie obowiązujące i dołożymy wszelkich starań, żeby tak było - mówi Synowiecki.





Edycja tekstu: Michał Król

Wody Polskie wciąż analizują odwołanie, które od pozwolenia wodnoprawnego na budowę nowego kolektora złożył szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Spór dotyczy zapisów związanych z utrzymaniem Jeziorka Słonecznego Na razie woda wygrywa z papierologią, choć docelowo problem ma rozwiązać nowy kolektor.Wody Polskie zapowiadają, że w ciągu miesiąca będzie wiadomo, co dalej z inwestycją. Dodajmy, że ostatnio Derdowskiego znów zalało - kilka dni temu po ulewie kierowcy mieli tam powtórkę z rozrywki.