Ostrzeżenie przed powalonym drzewem w Parku Zdrojowym

Świnoujski magistrat ostrzega przed powalonym drzewem na terenie Parku Zdrojowego. Do zdarzenia doszło w pobliżu Domu Pracy Twórczej.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Jedna z rosnących tam lip uległa przechyleniu, system korzeniowy nie wytrzymał, obecnie opiera się o sąsiednie drzewa.Pracownicy utrzymania zieleni wygrodzili już ten teren. Urzędnicy ratusza apelują o bezwzględne stosowanie się do znaków oraz nieprzechodzenie pomiędzy taśmami.