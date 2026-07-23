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W Szczecinie ruszył Jarmark Jakubowy [ZDJĘCIA]

Region Katarzyna Filipowiak

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Nadszedł pierwszy dzień Jarmarku Jakubowego. Wystawcy przygotowywali się od rana, żeby o godz. 15 w czwartek powitać mieszkańców i turystów. Zaczęło się spokojnie, ale nie brakowało chętnych do odwiedzenia stoisk i spróbowania regionalnych smakołyków.
- To jest mój pierwszy raz na takim szczecińskim jarmarku, więc jest super. - A co tu jest? - Mam cebulka, ser, pomidor, ziemniaki z boczusiem. - Właśnie myślimy o podpłomykach. - Fajnie, bo co roku widzę coś nowego. - Powoli się rozkręca, ale coraz więcej turystów, coraz więcej mieszkańców tu nas odwiedza. - Pogoda jest jarmarkowa, jest zamówiona, jest idealnie. - Cieszę się, że jestem i jest bardzo miło. - Bardzo nam się podoba, zjedliśmy lody. Teraz wybieramy suszki - mówili odwiedzający i wystawcy.

A tobie jak się podoba? - zapytała dziennikarka.

- Okej - odpowiedział chłopiec.

Chciałbyś jeszcze wrócić? - dopytuje reporterka.

- Yhy - dodał chłopiec.

Przed odwiedzającymi jeszcze trzy dni pokazów, koncertów oraz innych atrakcji. Całość zakończy się w niedzielę 26 lipca.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Katarzyny Filipowiak

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