Spotkania fanów mangi i anime w szczecińskim Słowianinie

Lekcja japońskiego, pokazy strojów postaci z komiksów i quizy. Tego mogą się spodziewać uczestnicy spotkania fanów mangi i anime w Słowianinie

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Założyciel klubu miłośników mangi ISEKAI Artur Niewczas mówi, że to będzie między innymi prelekcja o sztuce cosplayu i języku japońskim- Na scenie głównej zrobimy taki mini pokaz cosplay dla chętnych, którzy się już zgłosili. Oczywiście będą mieli profesjonalną sesję zdjęciową. A na koniec planujemy duży quiz odgadywania strojów cosplayowych. I tutaj przewidziane są nagrody mangowe - dodaje Niewczas.W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby w każdym wieku.- Chyba, że oczywiście chce się wystąpić na scenie ze swoim strojem, wtedy prosimy o zgłoszenie przez formularz dostępny na stronie Słowianina. Każdy, kto czyta mangi lub ogląda anime, czuje, że to hobby jest jego, chce poznać kogoś nowego, jest jak najbardziej mile widziany - mówi organizator.Wydarzenie rozpocznie się o 17 w Domu Kultury Słowianin. Wstęp jest bezpłatny.