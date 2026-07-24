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Spotkania fanów mangi i anime w szczecińskim Słowianinie

Region Stanislav Tresnytskyi

Fot. DK Słowianin
Fot. DK Słowianin
Lekcja japońskiego, pokazy strojów postaci z komiksów i quizy. Tego mogą się spodziewać uczestnicy spotkania fanów mangi i anime w Słowianinie
Założyciel klubu miłośników mangi ISEKAI Artur Niewczas mówi, że to będzie między innymi prelekcja o sztuce cosplayu i języku japońskim

- Na scenie głównej zrobimy taki mini pokaz cosplay dla chętnych, którzy się już zgłosili. Oczywiście będą mieli profesjonalną sesję zdjęciową. A na koniec planujemy duży quiz odgadywania strojów cosplayowych. I tutaj przewidziane są nagrody mangowe - dodaje Niewczas.

W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby w każdym wieku.

- Chyba, że oczywiście chce się wystąpić na scenie ze swoim strojem, wtedy prosimy o zgłoszenie przez formularz dostępny na stronie Słowianina. Każdy, kto czyta mangi lub ogląda anime, czuje, że to hobby jest jego, chce poznać kogoś nowego, jest jak najbardziej mile widziany - mówi organizator.

Wydarzenie rozpocznie się o 17 w Domu Kultury Słowianin. Wstęp jest bezpłatny.

Edycja tekstu: Natalia Chodań



Założyciel klubu miłośników mangi ISEKAI Artur Niewczas mówi, że to będzie między innymi prelekcja o sztuce cosplayu i języku japońskim
W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby w każdym wieku.

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