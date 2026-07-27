Mieszkańcy Skolwina mogą składać uwagi w sprawie rozbudowy firmy BFK Polska

Tylko do piątku mieszkańcy Skolwina mogą składać w szczecińskim magistracie swoje uwagi i opinie w sprawie rozbudowy firmy BFK Polska przy ulicy Stołczyńskiej 100.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Spółka zajmuje się przetwarzaniem osadów komunalnych na nawóz rolniczy. Teraz swoją działalność chce poszerzyć o kompostowanie zrębki drzewnej.Jej funkcjonowanie nie podoba się jednak przedstawicielom mieszkańców skupionych w Radzie Osiedla, którzy wskazują na wydobywający się z tego rejonu duszący fetor.Sprawa w urzędzie prowadzona jest od trzech tygodni, a do wydania postanowienia pozostało pięć dni. Paulina Łątka z wydziału gospodarki komunalnej poinformowała, że zainteresowanie tematem jest znikome.- Do tej pory trafił jeden dokument z uwagami i jedna osoba była w urzędzie, aby zapoznać się z dokumentacją - powiedziała Łątka.Kwestię nieprzyjemnych zapachów i namnażania się insektów na bieżąco śledzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Jak mówi rzecznik WIOŚ w Szczecinie Michał Ruczyński, nie można jednak określić, czy klimat psuje tylko jeden przedsiębiorca.- Nie możemy jednoznacznie potwierdzić źródło odorów, ponieważ w tej części miasta działały także inne podmioty mogące powodować podobne uciążliwości - dodaje Ruczyński.Mieszkańcy posiadający dowody na zatruwanie powietrza przez spółkę BFK Polska mogą je przedłożyć bezpośrednio w urzędzie miasta lub przez internet.