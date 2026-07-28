O krok od tragedii w powiecie stargardzkim

Pijany mężczyzna zaczął tonąć w jednym z lokalnych zbiorników wodnych - życie uratowała mu natychmiastowa reakcja policji i strażaków.
Zgłoszenie o tonącym mężczyźnie otrzymali stargardzcy policjanci. Jeden z mundurowych wskoczył do wody, jednak gęste wodorosty uwięziły zarówno poszkodowanego, jak i ratownika.
Funkcjonariusz podał tonącemu gałąź i utrzymywał go na powierzchni do czasu przybycia strażaków.
Ci, przy użyciu liny, wyciągnęli mężczyznę na brzeg. Poszkodowany, który był pod wpływem alkoholu, trafił do szpitala.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Funkcjonariusz podał tonącemu gałąź i utrzymywał go na powierzchni do czasu przybycia strażaków.
Ci, przy użyciu liny, wyciągnęli mężczyznę na brzeg. Poszkodowany, który był pod wpływem alkoholu, trafił do szpitala.
Edycja tekstu: Jacek Rujna