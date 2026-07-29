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Wracasz z tropików? Nie lekceważ niepokojących symptomów!

Region Natalia Chodań

Fot. pixabay.com / jennycepeda (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / jennycepeda (CC0 domena publiczna)
70 procent turystów powracających z dalekich podróży ma problemy zdrowotne związane z pobytem za granicą.
Przed wyjazdem na daleki urlop warto się zaszczepić

Przed wyjazdem na daleki urlop warto się zaszczepić

Na wycieczkę w tropiki warto się przygotować
Małgorzata Sysło-Przedpełska z Centrum Medycyny Podróży zwraca uwagę, by po pobycie w krajach tropikalnych poinformować lekarza o swojej podróży.

- Najczęściej w przeciągu kilku dni, maksymalnie do czterech tygodni, jakieś objawy się pojawiają. Należy pędem udać się do lekarza i powiedzieć, że "wróciłem wtedy i wtedy z takiego i z takiego rejonu i mam takie i takie objawy" - poinstruowała.

Jest to informacja szczególnie istotna w przypadku takich problemów zdrowotnych jak przewlekła biegunka, gorączka nieznanego pochodzenia czy uporczywe, niepoddające się zwykłemu leczeniu zmiany skórne.

- To powinno zmusić natychmiast do udania się do lekarza. Tych chorób jest tak dużo, one przebiegają czasami bardzo, bardzo podobnie i bardzo trudno to rozpoznać. Ważne, żeby mieć świadomość tego, że coś takiego może być - dodała.

Lekarz rodzinny, po zrobieniu badań może skierować osobę powracającą z podróży do lekarza, który specjalizuje się w leczeniu chorób tropikalnych i pasożytniczych oraz ma dostęp do odpowiedniej diagnostyki.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Najczęściej w przeciągu kilku dni, maksymalnie do czterech tygodni, jakieś objawy się pojawiają. Należy pędem udać się do lekarza i powiedzieć, że "wróciłem wtedy i wtedy z takiego i z takiego rejonu i mam takie i takie objawy" - poinstruowała.
- To powinno zmusić natychmiast do udania się do lekarza. Tych chorób jest tak dużo, one przebiegają czasami bardzo, bardzo podobnie i bardzo trudno to rozpoznać. Ważne, żeby mieć świadomość tego, że coś takiego może być - dodała.

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