Stargard. Dzięki SBO trójka oświetlona

Dziewięć słupów oświetleniowych stanie przy boiskach Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie.

Młodzi piłkarze będą mogli kontynuować treningi w czasie remontu kompleksu przy ul. Ceglanej. Oświetlenie zapewni komfort i bezpieczeństwo zwłaszcza jesienią i zimą, kiedy szybko robi się ciemno.



Dodatkowo boiska przy SP nr 3 będą pod stałym nadzorem nowych kamer.



To jeden ze zwycięskich projektów Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego. Całość powinna być gotowa we wrześniu.



Edycja tekstu Jacek Rujna