RSnW: związkowcy o konsolidacji Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i Szpitala "Zdroje"

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Deklaracje słowne chcemy przekuć w konkrety - tak o konsolidacji Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i Szpitala "Zdroje" mówi członek związków zawodowych.

W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" przewodniczący zakładowej Solidarności przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie Piotr Byczak wskazuje, że w środę powinno zostać podpisane porozumienie, które ma rozwiać obawy personelu medycznego.



- Ten etap, na którym jesteśmy, to jest kwestia pewnego rodzaju zabezpieczeń. Przede wszystkim chodzi nam o gwarancję zatrudnienia, o niezmienność warunków finansowych, i zabezpieczenie socjalne - wskazał.



Do tej pory szpitale były jak dwa różne organizmy.



- W jednym i w drugim zakładzie pracy obowiązywały różne regulamin wynagradzania, regulamin pracy, regulamin funduszu świadczeń socjalnych... Są już uzgodnienia, na razie wstępne. Z dnia na dzień nie da się zrobić wszystkich zabezpieczeń i wynegocjować wszystkich regulaminów, które funkcjonują - dodaje przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego Dariusz Głogowski.



W nowej jednostce, która działać będzie pod nazwą Szpitale Zachodniopomorskie, będą 34 oddziały i 53 poradnie.



Edycja tekstu: Jacek Rujna