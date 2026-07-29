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RSnW: związkowcy o konsolidacji Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i Szpitala "Zdroje"

Region Julia Nowicka

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Deklaracje słowne chcemy przekuć w konkrety - tak o konsolidacji Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i Szpitala "Zdroje" mówi członek związków zawodowych.
W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" przewodniczący zakładowej Solidarności przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie Piotr Byczak wskazuje, że w środę powinno zostać podpisane porozumienie, które ma rozwiać obawy personelu medycznego.

- Ten etap, na którym jesteśmy, to jest kwestia pewnego rodzaju zabezpieczeń. Przede wszystkim chodzi nam o gwarancję zatrudnienia, o niezmienność warunków finansowych, i zabezpieczenie socjalne - wskazał.

Do tej pory szpitale były jak dwa różne organizmy.

- W jednym i w drugim zakładzie pracy obowiązywały różne regulamin wynagradzania, regulamin pracy, regulamin funduszu świadczeń socjalnych... Są już uzgodnienia, na razie wstępne. Z dnia na dzień nie da się zrobić wszystkich zabezpieczeń i wynegocjować wszystkich regulaminów, które funkcjonują - dodaje przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego Dariusz Głogowski.

W nowej jednostce, która działać będzie pod nazwą Szpitale Zachodniopomorskie, będą 34 oddziały i 53 poradnie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Ten etap, na którym jesteśmy, to jest kwestia pewnego rodzaju zabezpieczeń. Przede wszystkim chodzi nam o gwarancję zatrudnienia, o niezmienność warunków finansowych, i zabezpieczenie socjalne - wskazał.
- W jednym i w drugim zakładzie pracy obowiązywały różne regulamin wynagradzania, regulamin pracy, regulamin funduszu świadczeń socjalnych... Są już uzgodnienia, na razie wstępne. Z dnia na dzień nie da się zrobić wszystkich zabezpieczeń i wynegocjować wszystkich regulaminów, które funkcjonują - dodaje przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego Dariusz Głogowski.

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