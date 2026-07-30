Mieszkaniec Koszalina zatrzymany za ponad 1100 porcji narkotyków

Ponad 1100 porcji narkotyków zabezpieczyli kryminalni z Koszalina podczas zatrzymania 32-letniego mieszkańca miasta.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

W jego lokalu policjanci znaleźli ponad kilogram różnych środków odurzających i substancji psychoaktywnych.Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu.Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.