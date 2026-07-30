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Mieszkaniec Koszalina zatrzymany za ponad 1100 porcji narkotyków

Region Krzysztof Cichocki

Fot. KMP w Koszalinie
Fot. KMP w Koszalinie
Fot. KMP w Koszalinie
Fot. KMP w Koszalinie
Fot. KMP w Koszalinie
Fot. KMP w Koszalinie
Fot. KMP w Koszalinie
Fot. KMP w Koszalinie
Ponad 1100 porcji narkotyków zabezpieczyli kryminalni z Koszalina podczas zatrzymania 32-letniego mieszkańca miasta.
W jego lokalu policjanci znaleźli ponad kilogram różnych środków odurzających i substancji psychoaktywnych.

Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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