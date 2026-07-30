Zachodniopomorskie: 109 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowy i modernizacje

Droga Byszewo-Niemierze w gminie Siemyśl. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2027. Gminy i powiaty mogą pozyskać do 5 mln zł na przebudowy i modernizacje infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo pieszych i kierowców.