Zachodniopomorskie: 109 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowy i modernizacje

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2027. Gminy i powiaty mogą pozyskać do 5 mln zł na przebudowy i modernizacje infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo pieszych i kierowców.
O kolejnej puli środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), która zostanie rozdzielona między zachodniopomorskie samorządy, poinformował w czwartek urząd wojewódzki. Wnioski o dotacje można składać do 28 sierpnia.
Ponad 109 mln zł jest przeznaczone na budowy, przebudowy oraz remonty dróg gminnych i powiatowych.
- Fundusze z rządowego programu pozwolą samorządom zrealizować kolejne inwestycje drogowe, które poprawiają komfort życia mieszkańców i pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo uczestników ruchu – powiedział PAP Piotr Pieleszek z biura prasowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
W ogłoszeniach zaznaczono, że w 2027 r. Zachodniopomorskie otrzyma z RFRD ponad 76,4 mln zł na przebudowy dróg i prawie 33 mln zł na zadania remontowe - w tym na remonty dróg powiatowych 14,7 mln zł, a na remonty dróg gminnych przeszło 18 mln zł. Część środków zarezerwowana jest na inwestycje wieloletnie, realizowane w latach 2023-2026 i kontynuowane.
Każda gmina i powiat może złożyć tylko jeden wniosek do RFRD na dany rok. Maksymalna wysokość wsparcia to 5 mln zł. W regulaminie naboru podkreślono, że udział dofinansowania nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych realizacji danego zadania.
Pieleszek przypomniał, że na ten rok zachodniopomorskim samorządom przyznano z RFRD prawie 103 mln zł, a później zwiększono tę kwotę do ponad 108 mln zł. Dzięki temu gminy i powiaty zrealizowały 47 inwestycji, przebudowując i remontując prawie 60 km dróg.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Ponad 109 mln zł jest przeznaczone na budowy, przebudowy oraz remonty dróg gminnych i powiatowych.
- Fundusze z rządowego programu pozwolą samorządom zrealizować kolejne inwestycje drogowe, które poprawiają komfort życia mieszkańców i pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo uczestników ruchu – powiedział PAP Piotr Pieleszek z biura prasowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
W ogłoszeniach zaznaczono, że w 2027 r. Zachodniopomorskie otrzyma z RFRD ponad 76,4 mln zł na przebudowy dróg i prawie 33 mln zł na zadania remontowe - w tym na remonty dróg powiatowych 14,7 mln zł, a na remonty dróg gminnych przeszło 18 mln zł. Część środków zarezerwowana jest na inwestycje wieloletnie, realizowane w latach 2023-2026 i kontynuowane.
Każda gmina i powiat może złożyć tylko jeden wniosek do RFRD na dany rok. Maksymalna wysokość wsparcia to 5 mln zł. W regulaminie naboru podkreślono, że udział dofinansowania nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych realizacji danego zadania.
Pieleszek przypomniał, że na ten rok zachodniopomorskim samorządom przyznano z RFRD prawie 103 mln zł, a później zwiększono tę kwotę do ponad 108 mln zł. Dzięki temu gminy i powiaty zrealizowały 47 inwestycji, przebudowując i remontując prawie 60 km dróg.
Edycja tekstu: Jacek Rujna