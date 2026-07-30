Na Pol'and'Rocku można zrobić USG tarczycy

Festiwalowiczu, zadbaj o zdrowie między koncertami. W Strefie Pomorza Zachodniego można zrobić badanie USG tarczycy.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Pol'and'Rock Festival to nie tylko muzyka, ale także zdrowotna profilaktyka. - Jesteśmy w Strefie Pomorza Zachodniego i badamy uczestników festiwalu - mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.- Robimy USG Tarczycy, rozpoczęliśmy o godzinie 10. Nie trzeba się wcześniej przygotowywać, nie trzeba się jakoś rejestrować. Wystarczy przyjść, ustawić się w kolejce, a już teraz ta kolejka jest dosyć spora, więc warto się zastanowić nieco wcześniej i zaplanować tę wizytę - dodaje rzecznik.Z oferty badań ultrasonograficznych tarczycy będzie można skorzystać w czwartek, piątek i sobotę od godziny 10:00 do 18:00.