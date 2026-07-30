Kupcy z Manhattanu kontra Plan Ogólny Miasta Szczecin

Fot. Maciej Papke (Radio Szczecin)

Kupcy z targowiska Manhattan, z którymi rozmawiał reporter Radia Szczecin Antoni Stefański, nie zamierzają pogodzić się z zapisami Planu Ogólnego Szczecina. Dokument przewiduje między innymi przeznaczenie części terenu targowiska pod zabudowę mieszkaniową. Ich zdaniem w przyszłości może to doprowadzić do ograniczenia działalności handlowej.

Doradca zarządu spółki Manhattan Beniamin Chochulski przekonuje, że nowe zapisy nie uwzględniają specyfiki targowiska.



- Plan sztucznie dzieli zorganizowaną funkcję targową. Targowisko zostało wybudowane siłami kupców. Za pieniądze kupców. Uważamy, że miasto nie uwzględniło uwarunkowań związanych z istniejącą zabudową i działalnością gospodarczą - ocenił.



Kupcy podkreślają, że obecne zapisy nie oznaczają natychmiastowej likwidacji targowiska. Obawiają się jednak, że w przyszłości mogą uniemożliwić jego rozwój i doprowadzić do zmniejszenia liczby stoisk.



Takich obaw nie kryje także jeden z wystawców targowiska Manhattan, Mariusz Janicki.



- Dla nas sytuacja jest bardzo nieciekawa. Zabranie części targowiska jest dla nas wyginięciem z tego obszaru, na którym znajduje się targowisko. Boję się, wszystkich może to spotkać - powiedział.



Zarząd targowiska zapowiada zaskarżenie zapisów Planu Ogólnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Kupcy liczą, że uda się doprowadzić do ich zmiany.



Edycja tekstu: Jacek Rujna