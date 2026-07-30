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Wzrost zachorowań na WZW A. Sanepid organizuje webinar

Region Natalia Chodań

Mat. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
Mat. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
Rośnie liczna zachorowań na Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A w województwie zachodniopomorskim. W związku z tym Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie organizuje webinar mający na celu zwiększenie świadomości o chorobie.
Rośnie liczna zachorowań na WZW typu A w województwie zachodniopomorskim. W związku z tym Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie organizuje webinar mający na celu zwiększenie świadomości o chorobie.

Małgorzata Kapłan rzecznik prasowy zachodniopomorskiego Sanepidu mówi, że w programie przewidziano wystąpienia z zakresu epidemiologii i chorób zakaźnych.

- Zapraszamy na webinar o profilaktyce, szczepieniach i zagrożeniach związanych z WZW. Powiemy jak się chronić, jakie są objawy i kiedy warto się zaszczepić. Zapraszamy 3 sierpnia o godzinie 14. Link do spotkania będzie dostępny na naszej stronie internetowej i w social mediach - mówi rzeczniczka.

Webinar skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa, a także pracowników ochrony zdrowia i branży gastronomicznej.

Edycja tekstu: Natalia Chodań



Małgorzata Kapłan rzecznik prasowy zachodniopomorskiego Sanepidu mówi, że w programie przewidziano wystąpienia z zakresu epidemiologii i chorób zakaźnych.

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