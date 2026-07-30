Poland Rock Festival ruszył z kopyta [ZDJĘCIA]

W Czaplinku trwa 32. edycja Poland Rock Festival. Punktualnie o 15 główny dyrygent Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak powitał przybyłych gości.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Ludzie przyjechali tutaj z najodleglejszych zakątków kraju. Z Opola, Lublina, Lodzi, spotkałem też młodzież z Warszawy i Bialegostoku. Wszyscy mówią zgodnie: "Takiej atmosfery jak tu nie ma nigdzie".- Za każdym razem mamy ciarki na całym ciele przy przysiędze. Trzymamy mocno rękę na sercu. Coś wspaniałego, wspaniałe przeżycie. - Ja jestem tutaj drugi raz. Rok temu byłem tylko na jeden dzień. Powiedziałem, że teraz przyjadę na trzy dni. I to jest mój urlop. Już 16 raz. Najpierw jeździliśmy do Kostrzyna, a teraz przyjeżdżamy tutaj. - Bardzo się cieszę, że tu jestem. To jest piękne. - Będziemy się dobrze bawić, z każdym rokiem jest coraz lepiej - mówili uczestnicy.Najpiękniejszy festiwal świata potrwa do niedzieli. W czwartek koncerty potrwają do pierwszej w nocy. Gwiazdą wieczoru, chwilę po godz. 24 będzie Myslovitz.