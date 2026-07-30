Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Poland Rock Festival ruszył z kopyta [ZDJĘCIA]

Region Tomasz Domański

Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin]
Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin]
Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin]
Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin]
Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin]
Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin]
Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin]
Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin]
Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin]
Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin]
Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin]
Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin]
Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin]
Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin]
Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin]
Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin]
W Czaplinku trwa 32. edycja Poland Rock Festival. Punktualnie o 15 główny dyrygent Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak powitał przybyłych gości.
Startuje 32. Pol039and039rock Festival [ZDJĘCIA]

Startuje 32. Pol'and'rock Festival [ZDJĘCIA]

Ludzie przyjechali tutaj z najodleglejszych zakątków kraju. Z Opola, Lublina, Lodzi, spotkałem też młodzież z Warszawy i Bialegostoku. Wszyscy mówią zgodnie: "Takiej atmosfery jak tu nie ma nigdzie".

- Za każdym razem mamy ciarki na całym ciele przy przysiędze. Trzymamy mocno rękę na sercu. Coś wspaniałego, wspaniałe przeżycie. - Ja jestem tutaj drugi raz. Rok temu byłem tylko na jeden dzień. Powiedziałem, że teraz przyjadę na trzy dni. I to jest mój urlop. Już 16 raz. Najpierw jeździliśmy do Kostrzyna, a teraz przyjeżdżamy tutaj. - Bardzo się cieszę, że tu jestem. To jest piękne. - Będziemy się dobrze bawić, z każdym rokiem jest coraz lepiej - mówili uczestnicy.

Najpiękniejszy festiwal świata potrwa do niedzieli. W czwartek koncerty potrwają do pierwszej w nocy. Gwiazdą wieczoru, chwilę po godz. 24 będzie Myslovitz.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Tomasza Domańskiego

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. 20-latek zginął na drodze w rejonie Jabłonowa
    (od 27 lipca oglądane 5724 razy)
  2. Wypadek w centrum Choszczna. Mężczyzna był reanimowany
    (od 24 lipca oglądane 4373 razy)
  3. Utrudnienia w regionie. Tłok w drodze powrotnej znad morza [AKTUALIZACJA]
    (od 26 lipca oglądane 3849 razy)
  4. Bociany opanowały Wojtaszyce. "Ja nie dowierzałam. Taki cud" [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2952 razy)
  5. Śmiertelny wypadek na drodze miedzy Dobieszczynem a Nowym Warpnem
    (od 24 lipca oglądane 2696 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Seans z niechcianymi gośćmi w tle? Komary wróciły nad Jezioro Dąbie [WIDEO]
Wyruszyła 42. Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kopali i niszczyli znaki drogowe
Szczecińscy naukowcy stworzyli wynalazek, który może ułatwić życie tysiącom rodzin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Lokalny przedsiębiorca tworzy Gryfusie dla szczecińskiego Dąbia [WIDEO, ZDJĘCIA]
(Ostatni) dzień Świstaka i Ogara [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty