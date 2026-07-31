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Na moście w Dziwnowie pojawią się iluminacje

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Gmina Dziwnów
Fot. Gmina Dziwnów
Most w Dziwnowie będzie oświetlony. Pierwsze testy iluminacji zaplanowano na wrzesień. Jak informuje burmistrz miasta, realizacją zadania zajmie się firma z Rzeszowa.
Inteligentny system sterowania umożliwi przygotowywanie wyjątkowych scen świetlnych dopasowanych do pory roku, ważnych wydarzeń czy świąt. Inwestycja ma kosztować prawie 450 tysięcy złotych. Połowa to dofinansowanie z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Most zwodzony od lat jest symbolem Dziwnowa i jednym z najchętniej fotografowanych miejsc w gminie.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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