Pożar domu w Mierzynie

Pożar w domu jednorodzinnym w Mierzynie. Ogień pojawił się przed godziną 9, przy ulicy Nasiennej.

- Po przybyciu na miejsce strażacy stwierdzili ukryty pożar na poddaszu oraz silne zadymienie w samym budynku. Ogień objął powierzchnię około 70 metrów kwadratowych. Przed przybyciem strażaków z budynku ewakuowały się dwie osoby. Na szczęście, nikt nie odniósł obrażeń. W chwili obecnej pożar jest już zlokalizowany. Trwa jego dogaszanie - mówi aspirant Dariusz Schacht, rzecznik zachodniopomorskiego komendanta Państowej Straży Pożarnej.



Po działaniach stażaków będą ustalane przyczyny pożaru.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski