Wielokilometrowe korki na S3 w obu kierunkach

Utrudnienia na drodze krajowej S3/A6 w kierunku Szczecina oraz Świnoujścia.
W okolicach węzła Szczecin Dąbie i węzła Rzęśnica doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Na wyjeździe z miasta korek ma kilkanaście kilometrów, w stronę Szczecina (od Rurki po dawny węzeł Rzęśnica) ok. 10 km.
Utrudnienia najprawdopodobniej potrwają do godziny 13-13.30.
Na sygnały z dróg od słuchaczy czekamy pod numerem naszego czujnego telefonu 510 777 222.
Utrudnienia najprawdopodobniej potrwają do godziny 13-13.30.
Na sygnały z dróg od słuchaczy czekamy pod numerem naszego czujnego telefonu 510 777 222.