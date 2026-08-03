Wakacje z głową w gwiazdach. W MCN rozpoczyna się kurs astronomii [ZDJĘCIA]

Młodzi Szczecinianie zgłębiają wiedzę z zakresu astronomii podczas warsztatów w Morskim Centrum Nauki.

Edycja tekstu: Michał Król

Od poniedziałku pięć dni wykładów i obserwacji, podczas których młodzi dowiadują się jak czytać mapę nieba i rozpoznawać gwiazdozbiory.- Pasjonuje mnie to, ile jest rzeczy we wszechświecie. Których nie znamy, nie wiemy co się tam kryje. Bardzo jestem chętny, żeby się nauczyć. - Można się poduczyć do konkursów, a przy okazji to są również moje zainteresowania. Warsztaty są fajnie prowadzone, więc też można się dużo nauczyć. - Chyba najbardziej interesuje mnie fakt tego, jak to wszystko wygląda na innych planetach i czy znajduje się może jakieś inne życie oprócz nas - mówią uczestnicy.- Pewnie po tej części wykładowej będziemy obserwować Słońce, plamy słoneczne, a jak się uda to wieczorem również Księżyc, kratery czy chociażby Wenus - mówi Tomasz Skowron z Planetarium w Morskim Centrum Nauki.Jest to druga edycja wakacyjnych warsztatów astronomicznych w Morskim Centrum Nauki, przeznaczonych dla młodzieży od 12 do 16 roku życia.