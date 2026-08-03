Szczeciński szpital przebadał uczestników Pol'and'Rock Festival

Prawie 500 badań USG jąder i 150 kontroli okulistycznych. Tak wygląda Pol'and'Rock-owy bilans specjalistów ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach.

Edycja tekstu: Michał Król

Przebadaliśmy mnóstwo osób i jesteśmy dumni z festiwalowiczów, którzy postawili na profilaktykę - powiedział Mateusz Iżakowski, rzecznik szpitala na Pomorzanach.- Czy coś wykryto? Możemy już teraz śmiało powiedzieć, że tak. Kilka osób skierowano na dalszą diagnostykę. Liczymy, że w przyszłym roku także na Pol'and'Rock nasz szpital się pojawi - mówi Iżakowski.Badania można było wykonać w Strefie Pomorza Zachodniego. Konsultacje były bezpłatne.