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Część mieszkańców Osowa we wtorek bez wody w kranach

Region Kacper Narodzonek

Fot. pixabay.com / RonPorter (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / RonPorter (CC0 domena publiczna)
Od godziny 8 do 17 we wtorek mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w niektórych budynkach na ulicach Andersena, Miodowej, Muzycznej i Niemena.
Wyłączenie wody ma związek z przebudową sieci wodociągowej na skrzyżowaniu Andersena i Miodowej.

Adresy wszystkich budynków, które mogą być dotknięte utrudnieniami:
Andersena: 2A, 2B, 3

Miodowa: 68, 70, 72, 72A-C, 74, 76, 78, 80, 80A, 82, 83, 83A, 84A-G, 86, 86A-I, 88, 88A-G ,90, 92, 94, 99, 99A, 99C-D, 101, 101A-B, 103, 103A, 105, 105 A-B, 107, 109, 109A, 111, 113, 113 A-E, 115, 115 A-F, 117, 117A, 119, 119 A-G, 121, 121 A-E, 123, 125, 125 A-C, 127, 131, 131A-D

Muzyczna: 2, 2A, 4, 4A, 10, 18, 20, 22

Niemena: 9, 11, 13

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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