Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

SKO blokuje decyzję miasta o wstrzymaniu budowy bazy paliw w Podjuchach

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Wróciła sprawa bazy paliw w szczecińskich Podjuchach. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję miasta, które wcześniej wstrzymało postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy dla tej inwestycji.
Widmo kolejnej inwestycji w Podjuchach. Mieszkańcy mówią: nie

Widmo kolejnej inwestycji w Podjuchach. Mieszkańcy mówią: nie

Co z bazą paliwową w Podjuchach? Jest decyzja prezydenta
Prezydent Szczecina: baza paliwowa w Podjuchach powinna być rozebrana
Baza paliwowa w Podjuchach. "Głos mieszkańców jest słyszalny"
To nie oznacza jednak, że baza może powstać. Inwestor nadal musi przejść kolejne procedury, a miasto zapowiada dalszą walkę o zablokowanie obiektu - mówi Przemysław Słowik, szczeciński radny Koalicji Obywatelskiej

- Mamy, myślę, kolejny akt tej całej sytuacji, w której SKO oddaliło dotychczasowe zablokowanie tej inwestycji przez miasto, wstrzymanie inwestycji, ale jakby nie zatrzymujemy się - dodaje Słowik.

Chodzi o bazę paliw, którą zaczęto budować bez wymaganych pozwoleń. Inwestor próbuje teraz uzyskać warunki zabudowy, które są potrzebne, żeby uregulować sytuację prawną obiektu.

Radny KO podkreśla, że miasto chce wykorzystać także nowe zapisy planistyczne, które jego zdaniem mogą pomóc zatrzymać tę inwestycję.

- Rada Miasta w międzyczasie przyjęła plan ogólny, który daje miastu nowe argumenty i możliwości prawne, żeby ponownie zawiesić ten proces. Z tego co wiem, miasto będzie korzystać z tej możliwości - mówi Słowik.

Sprawa nadal pozostaje otwarta. Miasto ma jutro przedstawić oficjalny komunikat w tej sprawie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Inwestor nadal musi przejść kolejne procedury, a miasto zapowiada dalszą walkę o zablokowanie obiektu - mówi Przemysław Słowik, szczeciński radny Koalicji Obywatelskiej
Radny Słowik podkreśla, że miasto chce wykorzystać także nowe zapisy planistyczne, które jego zdaniem mogą pomóc zatrzymać tę inwestycję.

Dodaj komentarz 2 komentarze

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

sierpień 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30poniedziałek31wtorek01środa02czwartek03piątek04sobota05niedziela06

Najczęściej czytane

  1. Ulice w Szczecinie zalane, alerty prawie w całym kraju [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 8128 razy)
  2. Akcja ratunkowa na jeziorze Głębokim w Szczecinie
    (od wczoraj oglądane 4497 razy)
  3. Pożar domu w Mierzynie
    (od przedwczoraj oglądane 3872 razy)
  4. Bociany opanowały Wojtaszyce. "Ja nie dowierzałam. Taki cud" [ZDJĘCIA]
    (od 29 lipca oglądane 3512 razy)
  5. Zderzenie tramwajów na Pl. Rodła w Szczecinie
    (od 30 lipca oglądane 3056 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
31.07.2026
Zlikwidowali plantację konopi
Seans z niechcianymi gośćmi w tle? Komary wróciły nad Jezioro Dąbie [WIDEO]
Wyruszyła 42. Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kopali i niszczyli znaki drogowe

Najnowsze podcasty