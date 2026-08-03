SKO blokuje decyzję miasta o wstrzymaniu budowy bazy paliw w Podjuchach

Wróciła sprawa bazy paliw w szczecińskich Podjuchach. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję miasta, które wcześniej wstrzymało postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy dla tej inwestycji.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

To nie oznacza jednak, że baza może powstać. Inwestor nadal musi przejść kolejne procedury, a miasto zapowiada dalszą walkę o zablokowanie obiektu - mówi Przemysław Słowik, szczeciński radny Koalicji Obywatelskiej- Mamy, myślę, kolejny akt tej całej sytuacji, w której SKO oddaliło dotychczasowe zablokowanie tej inwestycji przez miasto, wstrzymanie inwestycji, ale jakby nie zatrzymujemy się - dodaje Słowik.Chodzi o bazę paliw, którą zaczęto budować bez wymaganych pozwoleń. Inwestor próbuje teraz uzyskać warunki zabudowy, które są potrzebne, żeby uregulować sytuację prawną obiektu.Radny KO podkreśla, że miasto chce wykorzystać także nowe zapisy planistyczne, które jego zdaniem mogą pomóc zatrzymać tę inwestycję.- Rada Miasta w międzyczasie przyjęła plan ogólny, który daje miastu nowe argumenty i możliwości prawne, żeby ponownie zawiesić ten proces. Z tego co wiem, miasto będzie korzystać z tej możliwości - mówi Słowik.Sprawa nadal pozostaje otwarta. Miasto ma jutro przedstawić oficjalny komunikat w tej sprawie.