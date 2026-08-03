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Utrudnienia drogowe w Szczecinie i regionie w związku z Tour de Pologne

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Mat. UM Szczecin
Mat. UM Szczecin
Mat. UM Szczecin
Mat. UM Szczecin
Mat. UM Szczecin
Mat. UM Szczecin
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Tour de Pologne wraca do Szczecina po blisko 25 latach. We wtorek kierowcy muszą jednak przygotować się na liczne utrudnienia – zarówno w Szczecinie, jak i na drogach województwa.
Tour de Pologne w Szczecinie

Tour de Pologne w Szczecinie

Tour de Pologne w Szczecinie. Zmiany dla kierowców
Jak podaje Marcin Charęza ze szczecińskiego magistratu, część ulic zostanie zamknięta już od północy, a później dojdą kolejne ograniczenia.

- Mam tu na myśli rejon ulicy Łady, Jana z Kolna i Nabrzeża Wieleckiego na odcinku od Dubois po Most Długi. Natomiast odcinek w stronę Dubois oraz zjazd z Trasy Zamkowej - to ta jezdnia zostanie zamknięta dopiero po godzinie 9 po porannym szczycie komunikacyjnym - mówi Charęza.

Dynamiczne zamknięcia pojawią się również na trasie przejazdu kolarzy przez Szczecin – od ulicy Lubczyńskiej, przez Goleniowską, Most Cłowy i ulicę Gdańską, aż do Trasy Zamkowej i ulicy Jana z Kolna.

Iwona Mikuś z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach informuje, że utrudnienia czekają także kierowców podróżujących po zachodniej części województwa

- Utrudnienia będą dotyczyły przede wszystkim dróg wojewódzkich nr 102, 106, 107 i 113. Dodatkowo informujemy, że most zwodzony w Dziwnowie nie będzie otwierany w godzinach od 12 do 14 - dodaje Mikuś.

Drugi etap Tour de Pologne rozpocznie się w Międzyzdrojach. Peleton przejedzie między innymi przez Dziwnów, Kamień Pomorski, Nowogard i Goleniów, a finisz u stóp Wałów Chrobrego w Szczecinie zaplanowano około godziny 16.30.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Jak mówi Marcin Charęza ze szczecińskiego magistratu, część ulic zostanie zamknięta już od północy, a później dojdą kolejne ograniczenia.
Utrudnienia czekają także kierowców podróżujących po zachodniej części województwa - mówi Iwona Mikuś z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach.

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