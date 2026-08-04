Grodzki w sądzie: skoro nie wyszło z łapówkami, to wzięli się za fundację

Wszystkie oskarżenia w sprawie Fundacji Pomocy Transplantologii są bezpodstawne - mówi Tomasz Grodzki. Senator i były marszałek Izby Wyższej parlamentu zeznaje w sprawie dotyczącej korupcji w szczecińskim szpitalu w Zdunowie.

Edycja tekstu: Michał Król

Według prokuratury w latach 2008–2019 pacjenci potrzebujący chirurgicznego leczenia otyłości mieli przekazywać na fundację po ok. 10 tys. złotych. Dzięki temu mieli być operowani poza kolejką, a zabiegi miały być przeprowadzane nowoczesną metodą laparoskopową.W sprawie oskarżonych jest kilku lekarzy i kilkunastu pacjentów. Tomasz Grodzki był założycielem fundacji i ordynatorem oddziału torakochirurgii w szpitalu. Przed wejściem na salę rozpraw podkreślił, że wpłaty dokonywane przez pacjentów były dobrowolne.- Te pieniądze były używane na sprzęt, na szkolenia, na działalność naukową i nikt nigdy nie odniósł z tego żadnej osobistej korzyści. Co więcej, w tej fundacji kolejni prezesi i rady nadzorcze pracowali całkowicie społecznie - mówi senator.Zdaniem prof. Grodzkiego sprawa jest pokłosiem wcześniejszych doniesień dotyczących przyjmowania przez niego łapówek i ma wymiar wyłącznie polityczny.- Skoro nie wyszło z łapówkami, no to weźmiemy się za fundację, którą ja tylko założyłem. Nigdy tam nawet nie byłem ani prezesem, ani szefem Rady Nadzorczej. To wszystko był trochę sztuczny wytwór, za który cierpią niewinni ludzie - mówi Grodzki.Według śledczych wpłacone darowizny opiewały na ponad 2 mln 300 tys. złotych, przyjęto je od ponad 217 pacjentów. Niemal 900 tysięcy złotych mieli przyjąć sami lekarze.Proces dotyczący fundacji rozpoczął się dwa lata temu. Akt oskarżenia objął 30 osób w tym chirurga Krzysztofa K. (byłego ordynatora oddziału chirurgii ogólnej i naczyniowej), prezesów fundacji (Juliusza P. i Bartosza K.), oraz księgową fundacji, a także ok. 26 pacjentów, którzy wpłacali pieniądze.