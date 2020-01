Budżet, zastępca i referendum w Dobrej

Pełnomocnik marszałka województwa będzie jednocześnie zastępcą wójta w gminie Dobra. Rafała Zahorskiego przedstawiła dziennikarzom na konferencji prasowej wójt Teresa Dera.

Oprócz zastępcy wójt zaprezentowała też budżet na 2020 rok - w tle temat referendum. 120 inwestycji za ponad 60 milionów złotych, w tym m.in. budowa nowej szkoły w Dołujach i nowej drogi do Szczecina. Tak wójt Teresa Dera mówiła o budżecie na 2020 rok. Jak zapewniała, to nie jest odpowiedź na inicjatywę referendalną w sprawie je odwołania i dziś o referendum rozmawiać nie chce.- Taka konferencja zostanie niebawem zorganizowana. Gdzie do tych wszystkich zarzutów, które zostały zgłoszone w referendum, dokładnie się przygotujemy i na nie odpowiemy. Dzisiaj jeszcze nie ten moment - mówiła Dera.Inicjatorzy referendum zarzucają wójt m.in. słabą komunikację ze Szczecinem i chaos przestrzenny w gminie.Po prezentacji budżetu wójt przedstawiła swojego zastępcę. Tłumaczyła, że potrzebuje rąk do pracy, bo pracy jest coraz więcej. Rafał Zahorski obecnie jest pełnomocnikiem marszałka Olgierda Geblewicza ds. gospodarki morskiej. Teraz będzie pełnił obie funkcje.Aby referendum w gminie Dobra w sprawie odwołania wójta się odbyło, inicjatorzy muszą zebrać 1700 podpisów. Jak nas poinformowano, zbiórka właśnie się kończy.