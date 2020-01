Trudna sytuacja ST 3 Offshore. Zarząd firmy: To wina sądów [ZDJĘCIA]

Postępowanie restrukturyzacyjne, które trwało latami przed szczecińskim sądem doprowadziło do upadku fabrykę podstaw do morskich elektrowni wiatrowych. Tak twierdzi zarząd firmy.

Pracownicy zwalniają się, gdyż są problemy z wypłatą wynagrodzeń. W piątek sytuacją najnowszej fabryki w Szczecinie, wybudowanej gigantycznym nakładem kosztów, zajęli się parlamentarzyści z Pomorza Zachodniego.Postępowanie sądu w sprawie restrukturyzacji ciągnęły się latami - mówił w piątek parlamentarzystom Cezary Krasodomski z ST 3 Offshore. - Zostało wydane postanowienie sądowe na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2019 roku, czyli po 25 miesiącach trwania - podsumował Krasodomski.W tym czasie potencjalni klienci nie chcieli składać zleceń do firmy, która ma nieuregulowaną sytuację prawną. - Przyspieszone sądowe postępowanie restrukturyzacyjne, ono powinno trwać dwa, trzy miesiące. W szczególnie skomplikowanych sytuacjach - sześć miesięcy - stwierdził Krasodomski.Przewlekłe postępowanie nie pomogło ST 3 Offshore wyjść z kłopotów, w które firma wpadła jeszcze pod niemieckim zarządem - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - Czy to wina sądu? Niech każdy określi, co znaczy dla firmy będącej w procesie restrukturyzacyjnym w sprawach sądowych przez 25 miesięcy, jak wygląda wówczas szukanie partnerów czy zamówień. Zazwyczaj szuka się wykonawcy, który ma pewne papiery i pewną wiarygodność - powiedział Dobrzyński.Fabryka morskich podstaw do elektrowni wiatrowych wykazała straty już przy pierwszych kontraktach, gdy była jeszcze własnością firm i funduszy inwestycyjnych z Niemiec.Obecnie sytuacja jest taka, że pracownikom grozi brak wypłat za styczeń.Fabrykę wybudował dla siebie niemiecki Bilfinger, później przekazał niemieckiemu funduszowi inwestycyjnemu, który porzucił zakład. Ostatecznie spółkę próbowała ratować państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu jednak nie doczekała się ostatecznych orzeczeń sądów.