Mężczyznę poszukiwanego dwoma listami gończymi zatrzymali policjanci z Kołobrzegu. 37-latek miał do odsiadki karę więzienia. Funkcjonariusze zauważyli go w centrum miasta.

Mężczyzna próbował uciec i wbiegł do salonu fryzjerskiego - chciał wyjść przez zaplecze lokalu. Policjantom jednak udało się go złapać.

Trafi do więzienia na 10 lat.