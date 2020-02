Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Stawiamy na kampanię pozytywną - mówił w Dębnie podczas konferencji prasowej poseł Leszek Dobrzyński z Prawa i Sprawiedliwości.

Parlamentarzysta dodał, że zbierane są podpisy poparcia dla prezydenta Andrzeja Dudy w całym województwie, także tych najmniejszych miejscowościach.



- Stawiamy na kampanię pozytywną, merytoryczną, mówimy o tym, co z jednej strony zrobiliśmy już przez cztery lata. O tych wszystkich osiągnięciach, dzięki którym większość wskaźników w Polsce rośnie, czy to ekonomicznych czy politycznych. Rośnie też nasza pozycja w polityce międzynarodowej - mówił Dobrzyński.



Jak mówił poseł Dobrzyński, opozycja kieruje się hejtem kampanii wyborczej, bo nie ma do zaproponowania nic innego.



- Chcemy żeby ta kampania odbyła się w dalszym ciągu bez tych wszystkich obelg, które w tej chwili słyszymy ze strony totalnej opozycji. Bez oskarżeń, absolutnie haniebnych słów. Stać nas na to, żeby prowadzić z Polakami pozytywny i merytoryczny dialog - mówił Dobrzyński.



Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja.