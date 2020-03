"Zasłużeni dla Zdrowia Narodu" odebrali odznaczenia. "Oddajemy krew od wielu lat" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

160 honorowych dawców krwi odebrało w sobotę odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" podczas uroczystości w Technoparku Pomerania.

Odznakę odebrał m.in. Jacek Buczek.



- To jest wartość dodana do tego, co ja i mnóstwo ludzi robi, którzy tutaj dzisiaj byli. Po prostu od serca, oddajemy krew od wielu lat. Rozpocząłem w średniej szkole, w ubiegłym stuleciu, w 1990 roku. Tak po prostu, jakiś impuls. To jest coś co każdy z nas może dać nie tracąc nic - mówi Buczek.



To moment, w którym ukoronowani są krwiodawcy, którzy oddali minimum 20 litrów krwi - mówi Ewa Kłosińska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecina.



- Jest to odznaczenie, gdzie wielokrotnie dostają osoby, które oddały dużo większą ilość krwi. A dopiero w tej chwili złożyły wniosek do ministra o wydanie dla nich takiego odznaczenia - mówi Kłosińska.



24 tysiące osób jest w rejestrze krwiodawców z regionu. Rocznie odbywają się 54 tysiące donacji w Zachodniopomorskiem. Krwiodawcą może zostać każda zdrowa pełnoletnia osoba.