ZUS uruchomił dodatkowe infolinie dla interesantów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzmacnia swoją infolinię. Zakład uruchomił trzy nowe numery telefonów do obsługi interesantów.

Konsultanci dyżurują w dni robocze w godzinach od 7 do 15. Trzy numery odpowiadają kolejno za informacje odnośnie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie, obsługi wsparcia dla przedsiębiorców oraz odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji.



Dzwoniąc pod numer 22 290 87 01, każdy może uzyskać informacje na temat świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji, a także odnośnie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.



Drugi uruchomiony numer 22 290 87 02 to kompleksowa obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców, a 22 290 87 03 to numer dla osób, które mają pytania na temat odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej.



Nadal działa również ogólna infolinia ZUS pod numerem 22 560 16 00. Konsultanci obsługują ją w godzinach 7.00-18.00 w dni robocze (pn.- pt.).