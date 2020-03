Porty w Szczecinie i Świnoujściu - praca bez zakłóceń

Koronawirus nie wpłynął na pracę portów w Szczecinie i Świnoujściu. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Koronawirus nie wpłynął na pracę portów w Szczecinie i Świnoujściu. Przeładunki są na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym. Są spółki portowe, które nawet odnotowały wzrost przeładunków.

Przeładowujemy tyle samo towarów, co w latach ubiegłych, a w niektórych segmentach przeładunki wzrosły - mówi Monika Woźniak Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.



- Bardzo mocno skoczyły przeładunki zbóż, mamy prawie o 70 procent więcej niż rok temu - informuje Woźniak Lewandowska.



Eksportowane jest głównie polskie zboże.



- Eksport jest znacznie większy, nie tylko u nas, ale też w innych portach. Nie wiadomo jak długo potrwa, ale przeładunki wzrosły - dodaje Rafał Różański ze Szczecin Bulk Terminal. To dawny elewator Ewa.



Wzrost przeładunków kontenerów odnotowała szczecińska spółka DB Port Szczecin - sięgnął on nawet 44 procent "rok do roku".



- Różnica jest taka, że mamy serwis, który realizujemy razem z jednym z naszych partnerów. Jest to serwis do Skandynawii: statki, które są ładowane w Szczecinie obsługują Norwegię, Szwecję i Danię - podkreśla Bartosz Jaskulski z DB Port Szczecin.



Dobre wyniki udało się osiągnąć mimo wprowadzenia ostrych przepisów sanitarno-epidemiologicznych w portach Szczecina i Świnoujścia.