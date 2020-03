28.03.2020 Stan epidemiczny. Dzień trzynasty - sobota. Szczecin Niebuszewo-Bolinko [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Masz jedno życie, nie zmarnuj go. Jeżeli to zdanie brzmi prawdziwie to tylko na Niebuszewie. Jeżeli ma sens - to tylko tutaj. W trzynastym dniu stanu takiego jaki mamy również.

To nie jest zwykłe szczecińskie osiedle. Tak mógłby sądzić jedynie ktoś, kto Szczecina nie zna. To Niebko - i tutaj nic nie będzie takie jak sobie ktokolwiek wyobraża. Niebko terror - na murach wygląda odważnie, ale kiedy przyjrzeć się temu w rzeczywistości...



Rzeczywistość Bolinka, bo po prawdzie tak trzeba chyba nazwać rejon po którym się poruszaliśmy wiele nie różni się od rzeczywistości Nowogardu czy Pyrzyc. Owszem środkiem tego osiedla jeżdżą tramwaje. To chyba jedyny wyróżnik... A nie! Jest jeszcze targowisko...



Wydawało się, że w epidemicznych czasach zamrze. Nic z tego! Handel trwa w najlepsze. Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (przynajmniej jeśli spojrzeć na wywieszone na witrynach komunikaty), ale jednak pieniądz musi krążyć. Zresztą w tym miejscu krąży od lat. Bywały czasy, że jeszcze mniej legalnie niż teraz.



Nie żebyśmy coś sugerowali. Po prostu. To Niebuszewo. I tutaj takie niedomówienie. Jak mówił nieodżałowany Jan Kobuszewski w skeczu kabaretu "Dudek" "Ucz się Jasiu" - zostaw niedomówienie, bardziej inteligentnie będzie. Zostawiamy.



To Niebuszewo.