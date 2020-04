Internauci solidarni. "Pod Kogutem" znów gotuje dla medyków

Ponad 7 tys. złotych (w 7 dni) wpłacili internauci w ramach "zrzutki" dla szczecińskiej restauracji, która wspiera medyków.

Kilka dni temu złodziej okradł Karczmę Polską Pod Kogutem z pieniędzy przeznaczonych na produkty do gotowania darmowych obiadów dla walczących z epidemią.Dzięki dotychczas zebranym pieniądzom restauracja będzie mogła przygotować dla medyków posiłki na najbliższy tydzień.- Ponad 7400 złotych: to jest 740 posiłków. Koszt wyprodukowania jednego posiłku dla medyków to jest 10 zł. Jesteśmy w stanie przez kolejne siedem dni - my, jako mieszkańcy - wspierać w ten sposób medyków - mówi pomysłodawca internetowej zbiórki, Paweł Hapanowicz.Wszystkie środki ze "zrzutki" trafią do restauracji.- Potwierdzenie wpłaty będzie zamieszczone na "Zrzutce" oraz na fanpejdżu - podkreśla Hapanowicz.