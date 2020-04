"Ustawa antyaborcyjna mogła poczekać". Posłanka Lewicy o obywatelskim projekcie

Choć procedowanie projektu obywatelskiego, w tym terminie, odbywa się zgodnie z prawem, to spodziewaliśmy się, że z powodu pandemii, ten termin zostanie przesunięty na bardziej odpowiedni moment - powiedziała w "Popołudniowej Przeplatance" Katarzyna Kotula.

Chodzi o obywatelski projekt zaostrzenia ustawy aborcyjnej. - 12 maja kończy się termin tego projektu obywatelskiego i to jest czas ostateczny do procedowania go. Obserwując pilnie i uważnie ostatnie poczynania Prawa i Sprawiedliwości i to, że faktycznie dokonywano korekt. Były zakusy i są nadal, aby zmieniać konstytucję, prawo wyborcze, to mogliśmy się spodziewać - jak wszyscy parlamentarzyści - że te projekty obywatelskie zostaną przesunięte na jakiś bardziej odpowiedni moment - mówiła posłanka Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy Katarzyna Kotula.Nowy projekt zakłada zniesienie trzeciej przesłanki do możliwości przerwania ciąży - z powodu na duże prawdopodobieństwo ciężkich oraz nieodwracalnych wad płodu. Mimo epidemii wielu Polaków manifestowało swój sprzeciw wobec nowelizacji ustawy.