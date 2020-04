Ruszyła przebudowa Teatru Polskiego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Prawie stuletni obiekt zostanie rozbudowany, a teren wokół niego na nowo zagospodarowany. Rozpoczęła się przebudowa szczecińskiego Teatru Polskiego.

Wykonawca, czyli firma Budimex, na realizację tej inwestycji ma dwa i pół roku. Z nowego obiektu miłośnicy teatru skorzystają więc dopiero pod koniec 2022 roku.



Nowy Teatr Polski docelowo swoim wyglądem przypominać ma obiekt zaprojektowany i wybudowany jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego - mówi Karolina Gradowska z Teatru Polskiego w Szczecinie.



- Ideą rozbudowy tego budynku było przywrócenie historycznej wartości tego obiektu, który zaprojektował Adolf Thesmacher. Jak wiadomo, znajdowała się tu siedziba loży masońskiej. I właśnie tę historię chcemy trochę przywrócić. Mamy nadzieję, że uda się to w całości - mówi Gradowska.



W nowym Teatrze Polskim w Szczecinie znajdzie się scena główna na ponad 600 miejsc, scena teatru szekspirowskiego na ponad 300 miejsc oraz sala kabaretowa na prawie 100 miejsc. Do tego scena eksperymentalna ze zmienną liczbą miejsc siedzących, wielofunkcyjna sala prób oraz garderoby i magazyny na teatralne rekwizyty.



Koszt inwestycji to kwota prawie 200 milionów złotych.