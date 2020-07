Uniwersytet Szczeciński rozpoczyna rekrutację. Są nowości

78 kierunków, w tym 9 nowych - rusza nabór na Uniwersytet Szczeciński. Od środy można rejestrować się w systemie rekrutacyjnym.

To pięć kierunków na studiach pierwszego stopnia i cztery na magisterskich.- Najwięcej nowości jest na Wydziale Prawa i Administracji. Będzie można studiować: prawo służb mundurowych, prawo medyczne oraz prawo internetu i ochrony informacji - mówi Kinga Flaga-Gieruszyńska, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych. - Przede wszystkim dotyczy to oczywiście zawierania umów, dokonywania czynności handlowych, ale również będziemy zajmować się czarną stroną internetu, ponieważ będziemy mówić o zachowaniach nieuczciwych a także o przestępczości, która swoje źródło znajduje w internecie.Pierwszy etap rekrutacji potrwa do 14 sierpnia.