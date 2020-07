Zmiany w segregacji odpadów. Dotyczą żółtego pojemnika [ZDJĘCIA]

Co należy wrzucać do żółtych pojemników? Tłumaczy to Paweł Adamczyk, dyrektor wydziału gospodarki komunalnej miasta. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ma być łatwiej, taniej i skuteczniej. Od 1 lipca w Szczecinie obowiązują nowe zasady segregacji odpadów z tworzyw sztucznych.

Co należy wrzucać do żółtych pojemników? Tłumaczy to Paweł Adamczyk, dyrektor wydziału gospodarki komunalnej miasta.



- Przezroczyste folie, wszystkie opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach z tworzyw sztucznych, puszki, nakrętki. Te pięć podstawowych grup w żółtym pojemniku ma tak naprawdę bardzo dużą szansę, że ich sposób zagospodarowania będzie modelowy. Wychodzi z tego procesu, że odpadowi będzie nadawane drugie życie - powiedział Adamczyk.



Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta dodaje, że wkrótce rozpocznie się kampania, która ma uświadomić szczecinian o zmianach.



- W najbliższym czasie do mieszkańców trafią materiały, które będą zawierały bardzo szczegółowe i konkretne informacje. Takim celem, który pewnie też wiele osób zachęci, jest to żeby proces segregowania maksymalnie uprościć - powiedziała Łątka.



Od środy zmieniły się również zasady działania ekoportów. Nie można już do nich przywozić odpadów zielonych. Zamiast tego, miasto będzie zapewniać mieszkańcom kontenery dwa razy w roku.



Więcej na temat nowych zasad gospodarowania odpadami w mieście w programie "Wszystko na gorąco" po godzinie 16.