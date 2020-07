Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Plażowe leżaki, balony i flagi - tak wyglądają stanowiska Uniwersytetu Szczecińskiego, które są ulokowane w kilku miejscach w centrum miasta.

Studenci tej uczelni prowadzą w środę kampanię promocyjną pod nazwą "Wypływamy na miasto", podczas której namawiają tegorocznych maturzystów do rekrutacji.



- Popłyniemy trochę, bo mamy na ulicy Cukrowej, taki kierunek związany z ekonomią i tam mamy taki kierunek jak "Turystka i rekreacja" , więc to może być dobry pomysł. - Od dzisiaj rusza rekrutacja, to jest pierwsza, zapewne będzie też druga, ona trwa - z tego co pamiętam - miesiąc czasu. U nas studenci są mile widziani i co najważniejsze - mamy też bufet - mówili studenci.



Akcja potrwa do godziny 17:00. Rekrutacja na innych szczecińskich uczelniach również już trwa.

