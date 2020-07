Restauratorzy zyskają, kierowcy stracą. Zmiany w centrum Szczecina

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od piątku restauratorzy będą mieli więcej miejsca na swoje ogródki gastronomiczne, kierowcy jednak stracą jeden pas jezdni. Tak będzie w alei Jana Pawła II w Szczecinie, na odcinku między placami Grunwaldzkim a Lotników.

O takie rozwiązanie apelowali przedsiębiorcy, którzy prowadzą lokale w tym miejscu.



- Chodzi między innymi o to, by mogli obsługiwać więcej klientów, w czasie kiedy obowiązują obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa - mówi Krzysztof Rachwalski, właściciel restauracji "Spotkanie". - Potencjał będziemy mogli zwiększyć. Jeżeli chodzi o moją sytuację, mój lokal ma 60 metrów. Przed epidemią lokal był bardzo oblegany. Teraz ludzie powoli wracają, znajome twarze. Myślę, że nasz potencjał o wiele się zwiększy.



Zgodę na zmiany wydali miejscy radni. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać od piątku do września lub października.