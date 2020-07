"Ruszamy na tej ostatniej prostej po zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Wciskają gaz do dechy" aby wygrał Rafał Trzaskowski - działacze Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli kampanijne wizyty w regionie, będą przekonywać mieszkańców do swojego kandydata.

Liczą na wysoką frekwencję, która ma sprzyjać opozycji. Sam Trzaskowski w środę ma odwiedzić Szczecin. A jak mówił poseł PO Arkadiusz Marchewka, oni sami "od kilku dni są w terenie".



- Ostatnia prosta. Ruszamy na tej ostatniej prostej po zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego na Pomorzu Zachodnim. Wciskamy gaz do dechy. I dotrzemy do wszystkich powiatów po to, aby na końcówce tej kampanii przekonać mieszkańców do tego, aby wybrali lepszą przyszłość - mówił Marchewka.



Andrzej Duda pięć lat temu na Pomorzu Zachodnim wypadł gorzej niż w tych wyborach. Gdy w starciu z Bronisławem Komorowskim przegrał we wszystkich powiatach. Teraz Duda pokonał Trzaskowskiego m.in. w powiecie choszczeńskim, goleniowskim, gryfińskim, gryfickim, myśliborskim, pyrzyckim i łobeskim.