Z ekoportu na rondo. Kierowcy alarmują, miasto rozważa likwidację

Miasto rozważa likwidację ekoportu przy Placu Słowińców na szczecińskich Gumieńcach. Fot. www.google.com/maps

Miasto rozważa likwidację ekoportu przy Placu Słowińców na szczecińskich Gumieńcach. Powód? Bezpieczeństwo. - Docierają do nas sygnały od kierowców - tłumaczył w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik miasta ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Andrzej Kus.

- Wjazd do ekoportu jest bezpośrednio praktycznie z ronda, wyjazd też jest również bezpośrednio na rondo. Mówię o sytuacjach, kiedy jest odbiór odpadów od nas. Przyjeżdżają ciężarówki po kontenery. Kiedy one muszą wymanewrować i wjechać na teren ekoportu, blokują rondo - powiedział Kus.



Na razie poważniejszych zdarzeń drogowych w tym miejscu nie było. Miasto czeka jednak na opinię policji w tej sprawie. Jeśli okaże się, że ekoport w tym miejscu może stwarzać niebezpieczeństwo, wtedy zostanie zamknięty.



Jego rolę ma przejąć ekoport przy ul. Taczaka. Co stanie z działką przy Placu Słowińców - tego na razie nie wiadomo.