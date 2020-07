Niszczy samochody i zakleja zamki. Wandal grasuje w centrum [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kilkanaście razy zakleił zamki w drzwiach salonów fryzjerskich, sklepów i restauracji w centrum Szczecina, do tego zarysował kilka samochodów i przebił w nich opony. Wandala szuka policja.

Do incydentów - jak informują mieszkańcy - dochodzi od trzech dni w okolicy ulic Krzywoustego, Małkowskiego i Królowej Jadwigi. Jak dodają - stoi za nimi mężczyzna, znany okolicznym przedsiębiorcom. Uchwyciły go kamery monitoringu. Jest wysoki, dobrze zbudowany i chodzi z psem.



Mężczyzna działa głównie w nocy, ale również i w dzień - wtedy najpierw sprawdza, czy nikogo nie ma w pobliżu i szybko np. podchodzi do auta, zarysowuje je i ucieka.



Policja zna sprawę - jak poinformował mnie Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Do komisariatu zgłosiły się już cztery poszkodowane osoby. Sprawca jest nadal poszukiwany.