Brutalni bandyci w ławach oskarżonych

Gang "Dziobaka" i "Kulturysty" stanie przed sądem. Z ustaleń śledczych wynika, że bandyci kierowani przez "Dziobaka" i "Kulturystę" dokonali m.in. wymuszeń, rozbojów oraz handlowali narkotykami.

Zwalczali także swoja konkurencję w świecie przestępczym używając noży, maczet i pałek teleskopowych.



Rozbicie tej grupy to zwieńczenie ciężkiej pracy prokuratorów i funkcjonariuszy CBŚP - mówi Ewa Bialik, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.



- Prokuratorzy zachodniopomorskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie zarzucili oskarżonym popełnienie kilkunastu czynów polegających na utworzeniu, kierowaniu i przynależności do zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa ta popełniała szereg przestępstw z użyciem groźby bezprawnej lub przemocy, m.in. rozbojów, wymuszeń rozbójniczych, pobić, wymuszeń zwrotu wierzytelności czy obrotu narkotykami - poinformowała.



Jest to już kolejny akt oskarżenia Prokuratury Krajowej przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym działającym w Szczecina. Bandyci do wzajemnych walk stosowali prócz noży i maczet także siekiery, a nawet zrobiony na wzór średniowieczny - korbacz.



- Walka ze zorganizowaną przestępczością na terenie miasta Szczecina była niezwykle trudną walką dlatego, że grupy działające na terenie miasta brutalnie nawzajem się niszczyły nie licząc się z tym, że niszczyli swoją przestępczą konkurencję na terenie, gdzie przechodzili lub mieszkali zwykli ludzie zastraszając również mieszkańców Szczecina - dodała.



Efektem walk grup przestępczych było zabójstwo Krzysztofa S. ps. "Skorupa" w Dąbiu w 2016 roku i rok później polanie kwasem siarkowym Mirosława B. ps. "Dziobak".



Przestępcom objętym najnowszym aktem oskarżenia grozi do 15 lat pozbawienia wolności.