Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trzy lata więzienia grożą mieszkance Kołobrzegu, która znieważyła policjantów.

Funkcjonariusze interweniowali w sprawie awantury domowej w jednym z mieszkań. Jak się okazało na miejscu, jej uczestnik ma do odsiadki pięć miesięcy.



Kiedy policjanci go zatrzymywali, kobieta wulgarnie wyzwała policjantów, szarpała ich za mundury i próbowała odciągnąć od swojego partnera. Ona także trafiła do aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty. W czasie przesłuchania przyznała się do winy i przeprosiła za swoje zachowanie.