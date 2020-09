Wyposażenie ze zlikwidowanej niemieckiej świątyni trafiło do Stargardu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Do kościoła w Stargardzie trafiły m. in. tabernakulum, kadzielnice, dzwonki i ławki. Rzeczy te pochodzą ze zlikwidowanej niemieckiej parafii.

Wiernych wyznania rzymskokatolickiego w Plettenbergu - niedaleko Dortmundu - znacząco ubyło, wzrosła za to liczba wyznawców islamu, w związku z napływem imigrantów. Tym samym hierarchowie tamtejszej diecezji zdecydowali o likwidacji kościoła i dali ogłoszenie o chęci przekazania wyposażenia świątyni - tłumaczy ks. Janusz Posadzy, proboszcz stargardzkiej kolegiaty.



- To wyposażenie kościoła w Plettenbergu miało być skierowane pierwotnie do Chorwacji, ale Chorwaci się wycofali z tego, gdyż otrzymali wyposażenie innego kościoła w Dolnej Austrii. Tam mieli bliżej, żeby przetransportować, więc pojawiła się taka możliwość, aby trafiło do Stargardu. Zawdzięczamy to w dużej mierze także i pani, która pracuje przy parafii w Plettenbergu. Jest ona Polką z pochodzenia. Ona jak gdyby miała takiego ducha Bożego w sobie, żeby przygotować transport tych rzeczy. Napisałem do proboszcza podziękowanie, w którym zapewniłem, że te ławki, tabernakulum i wyposażenie kościoła mają drugie życie w Polsce - opowiada ks. Posadzy.



Tabernakulum, które trafiło do Kolegiaty Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie z kościoła w Plettenbergu, jest z brązu i waży 360 kilogramów. Zostało umieszczone w ołtarzu głównym. Poprzednie zostało podarowane do nowo budującego się kościoła w Tanowie.



Świątynia do likwidacji w Plettenbergu powstała w latach '60 XX wieku.

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]