Zmiana organizacji ruchu na Węźle Kijewo [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

W poniedziałek w południe zmieniła się organizacja ruchu przy przebudowywanym Węźle Kijewo. Zwężony został prawy pas jezdni autostrady A6 prowadzący w kierunku Świnoujścia.

Jest to związane z budową łącznicy, czyli zjazdu na autostradę od strony drogi krajowej nr 10, czyli Szosy Stargardzkiej. Niestety już teraz ustawił się tam spory korek, który w stronę Rzęśnicy ma około 5 km.



Te utrudnienia mogą potrwać do końca września, ale nie będą obowiązywały codziennie - tłumaczy Mateusz Grzeszczuk, rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA.



- To nie będzie tak, że przez te pół miesiąca te utrudnienie będzie ciągle obowiązywało. Wykonawca będzie wprowadzał te ograniczenie w momencie, jak będą tego wymagały prowadzone roboty - tłumaczy Grzeszczuk.



To jednak nie koniec utrudnień przy Węźle Kijewo. Kolejne również na A6 rozpoczną się we wtorek - dodaje rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA.



- Będą utrudnienia związane z pracami na wiadukcie. Przez dwa dni, czyli do środy do godzin wieczornych, będzie zamknięta jezdnia autostrady w kierunku na Gdańsk - mówi Grzeszczuk.



Od środowego wieczora do piątku podobnie będzie, ale na kierunku przeciwnym, czyli w stronę Kołbaskowa.